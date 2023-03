Perché Tom Cruise e James Cameron non erano agli Oscar? Svelati i motivi delle assenze

Gli Oscar 2023 sono stati ampiamente prevedibili e i premi assegnati non hanno portato alcuna sorpresa, tanto che probabilmente il colpo di scena più clamoroso della serata è arrivato con la conferma dell'assenza di Tom Cruise e James Cameron.

La mancata partecipazione all'evento dell'attore e del regista, al quale tutta Hollywood ha riconosciuto il merito di aver 'salvato l'industria' con i rispettivi successi di Top Gun: Maverick e Avatar: La via dell'acqua, due tra i film più nominati degli Oscar 2023 ma entrambi colpevolmente snobbati dall'Academy, ha fatto molto discutere durante la cerimonia, con l'ospite della serata Jimmy Kimmel che ha voluto sottolinearla più volte con battute e citazioni.

Ma dov'erano Tom Cruise e James Cameron durante gli Oscar 2023, e perché non si sono presentati alla 95esima edizione degli Oscar? No, non si è trattato di una qualche forma di protesta di fronte all'ampiamente telefonata vittoria di Everything Everywhere All at once, dato che per entrambi è stata fornita una giustificazione ufficiale: per quanto riguarda Tom Cruise, ET ha confermato che la star ha perso la cerimonia degli Oscar a causa dei suoi impegni sul set di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due, le cui riprese sono attualmente in corso (sebbene abbiamo ragione di credere che se Top Gun: Maverick avesse avuto una qualche chance di vittoria, tali impegni sarebbero stati automaticamente messi in pausa), mentre per James Cameron la situazione è ancora poco chiara: secondo il suo partner produttivo John Landau, che ha commentato la cosa al New York Times, l'autore di Avatar ha perso gli Oscar 2023 per 'motivi personali'. Il regista, comunque, aveva partecipato a due eventi legati agli Oscar sia sabato 11 che venerdì 10 marzo.

Nel frattempo, sapete che le riprese di Mission Impossible 8 hanno coinvolto anche Bari?