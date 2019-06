Ecco perché Thor non si è riunito con Jane in Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è stato sicuramente foriero di divertimento per gli sceneggiatori, che si sono potuti sbizzarrire a rielaborare vecchi avvenimenti per creare finestre su possibili 'what if?'

L'espediente dei viaggi nel tempo ha fatto sì, infatti, che durante il film si tornasse ad esplorare luoghi già visti e situazioni già vissute, come la New York messa sotto assedio dall'esercito di Loki o, appunto, la Asgard di Thor: The Dark World.

Proprio nella Asgard del 2013 viene inviato il dio del tuono, al quale viene quindi concessa la chance di incontrare un'ultima volta il suo grande amore Jane. Thor viene però distratto dalla vista della madre Frigga, che gli lascia intendere di sapere già cosa sta per accadere.

A spiegare la scelta di non permettere a Thor e Jane di incontrarsi è stato lo sceneggiatore Stephen McFeely: "Non era una storia d'amore che necessitava di essere riparata. Lui ha avuto del tempo con Jane già una volta. Ma ora non sembrava più essere quello il suo problema. Si è ridotto allo stato di un bambino, chiuso in un capanno in Norvegia, e fondamentalmente aveva bisogno di alcuni consigli da parte di sua madre. Qualcuno che gli dicesse 'Va tutto bene, hai mandato tutto a farsi benedire, ma va tutto bene'".

Lo stesso McFeely ha anche spiegato come, per le storyline post-schiocco degli Avengers, lui e Christopher Markus si siano ispirati alla serie Marvel What If? Chris Hemsworth, comunque, è riuscito a ridere del destino di Thor immaginandolo come testimonial di una dieta per mettere massa.