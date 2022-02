Perché Thor avrà delle capre in Love & Thunder? Ce lo anticipano i fumetti

Il Thor del Marvel Cinematic Universe ha perso ormai da un po' di tempo quell'alone di serietà che lo accompagnava ai suoi esordi: l'arrivo di Taika Waititi alla regia ha rappresentato una vera e propria svolta per il nostro Dio del Tuono, che in occasione di questo Love and Thunder compirà un altro passo avanti in tal senso.

Come anticipatoci dal set LEGO di Thor: Love and Thunder, infatti, il personaggio di Chris Hemsworth si presenterà nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con tanto di Goat Boat, vale a dire un veliero trainato da... Due capre!

Invenzione del solito genio pazzoide di Taika Waititi? Tutt'altro! I due animali vantano infatti una lunga carriera nell'universo Marvel cartaceo: Tanngrisnir e Tanngnjóstr derivano direttamente dalla mitologia norrena, che vede le due capre adibite a forza motrice del carro del nostro Thor, ruolo poi mantenuto sulle pagine dei fumetti Marvel.

Un Thor intento a girovagare per la galassia a bordo di un carro trainato da due capre avrebbe probabilmente rappresentato un vero e proprio attentato alla credibilità del nostro eroe sul grande schermo, per cui Kevin Feige e soci sembrerebbero aver pensato a qualcosa di più digeribile e in linea con l'atmosfera caciarona che ormai perennemente accompagna le scorribande del figlio di Odino. E voi, eravate a conoscenza dell'esistenza di questi due personaggi? Fatecelo sapere nei commenti! Peter Dinklage, intanto, ha parlato della possibile presenza di Eitri in Thor: Love and Thunder.