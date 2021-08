Perché The Suicide Squad ha cambiato la storia di Polka-Dot Man dai fumetti? Parliamone

Di tutti i personaggi insoliti e leggermente oscuri di The Suicide Squad di James Gunn, uno dei più interessanti e divertenti è sicuramente Polka-Dot Man, interpretato da David Dastalmachian: ma perché la sua storia è drasticamente cambiata rispetto ai fumetti?

Il personaggio non è uno dei più popolari nella storia editoriale DC Comics, ha goduto di poche apparizioni dal suo debutto in Detective Comics #300 del 1962, e anche quando veniva usato nelle storie a fumetti la sua partecipazione assumeva sempre i sapori di una specie di scherzo. Anche lo stesso Gunn ha definito Polka-Dot Man il "personaggio DC più stupido di tutti i tempi", ma in The Suicide Squad, il villain ruba la scena e il cuore del pubblico grazie ad una riscrittura totale delle sue origini.

Nei fumetti, Abner Krill/Polka-Dot Man è anche conosciuto come Mister Polka-Dot ed è uno dei primi cattivi di Batman: la sua storia non è qualcosa di particolarmente approfondito, e i suoi poteri sono piuttosto semplici: Mister Polka-Dot indossa un costume bianco ricoperto di pois multicolori che si trasformano in armi (o dispositivi di fuga) quando vengono sparati fuori dalla tuta. Dunque, nei fumetti, Polka-Dot dipende dal costume.

In The Suicide Squad, invece, Gunn ribalta questa situazione e reinventa il personaggio: c'è ancora il costume bianco con tanto di pois colorati ad adornarlo, ma nel film Polka-Dot genera i suoi pois tramite il proprio corpo (vengono in mente le ragnatele organiche dello Spider-Man di Sam Raimi), 'superpotere' barra maledizione derivati dalle folli sperimentazioni di sua madre. La storia ci dice che la madre di Krill ha usato lui e i suoi fratelli come cavie, perché era determinata a dare loro dei superpoteri e a trasformarli in supereroi. Nello specifico, Krill è stato infettato da un virus interdimensionale che lo costringe ad espellere i pois due volte al giorno, per evitare di essere mangiato da essi dall'interno. E, per non farsi mancare niente, a causa dell'abuso subito da parte di sua madre Krill ha anche sviluppato un pesante PTSD.

The Suicide Squad è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Recentemente, Idris Elba e James Gunn hanno parlato di Superman e di un suo possibile coinvolgimento in degli eventuali prequel e sequel, mentre continua la campagna per la Ayer Cut del Suicide Squad del 2016: secondo voi il film di David Ayer avrà la stessa fortuna di Justice League di Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!