Ecco perché The Rock non posta video dei suoi allenamenti durante la quarantena

Tempi di quarantena per tutti, anche per le star di Hollywood che, tra una diretta, un video o una foto, non perdono occasione per tenerci compagnia mostrandoci come stanno trascorrendo il loro isolamento. Tra queste c'è ovviamente anche The Rock, che però sta molto attento a cosa condividere con i suoi fan.

In molti hanno notato, infatti, che l'attore di Jumanji non ha mai condiviso video o foto che riguardino i suoi allenamenti, quando presumibilmente proprio questi occuperanno gran parte della sua giornata. La cosa, però, ha una spiegazione: a fornircela è lo stesso The Rock.

"Il mio allenamento giornaliero mi aiuta a mantenere il mio equilibrio e la stabilità mentale, il mio benessere fisiologico. Non sto postando i miei allenamenti perché sono sensibile (forse troppo sensibile) ed empatico nei confronti di milioni di persone che in questo momento non possono allenarsi nelle loro palestre. Un giorno potrete nuovamente. E quando quel giorno arriverà, il vostro allenamento sarà LIVELLO BESTIA" ha scritto l'attore in uno dei suoi ultimi post.

Un atto di empatia e rispetto, dunque, nei confronti di quei fan (la maggior parte, immaginiamo) che non hanno la fortuna di poter disporre di una palestra casalinga. Proprio The Rock farà parte prossimamente di un biopic su Ric Flair; negli ultimi giorni, invece, una protagonista del primo Jumanji è risultata positiva al coronavirus.