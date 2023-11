Perché The Marvels ha fatto flop? Per la Disney è stata colpa della pandemia

Da una manciata di settimane The Marvels è sbarcato nelle sale cinematografiche ma i risultati forniti dal botteghino purtroppo non sono stati particolarmente entusiasmanti. Negli ultimi giorni sono fioccati i commenti e le opinioni sulle possibili cause legate a questo incredibile flop e ora ha peso la parola Bob Iger.

Il CEO Disney ha avanzato un'ipotesi legata al fallimento al botteghino di The Marvels: la mancanza di supervisione da parte dei dirigenti Marvel:"The Marvels è stato girato durante il COVID e non c'era abbastanza supervisione sul set da parte dei dirigenti" ha dichiarato Iger al NYT DealBook Summit 2023.

Nel frattempo, Brie Larson ha rilasciato alcune dichiarazioni a Entertainment Tonight, assicurando che un futuro nel franchise per Carol Danvers è assicurato:"Non voglio che Marvel venga a prendermi ma qualcosa c'è. C'è sicuramente qualcosa, per rispondere alla tua domanda, che vorrei dire, ma non lo farò".



Nia DaCosta, regista del film, ha parlato della durata esigua del film rispetto ad altri prodotti Marvel:"Volevo davvero che durasse meno di due ore [1 ora e 45 minuti]. In realtà penso sempre alla durata quando guardo un film. Sento che non c'è bisogno di averla lunga se non è necessario, perché 1 ora e 45 minuti è abbastanza nella media per un film. Eravamo tutti molto emozionati".



Voi avete visto il film MCU al cinema? Ecco la nostra recensione di The Marvels.