Ecco perché The Irishman di Scorsese avrà vita dura ai prossimi Oscar

Sarà una bella sfida per Martin Scorsese convincere l'Academy con il suo The Irishman: nonostante la critica abbia avuto parole di elogio per il film con Robert De Niro, Al Pacio e Joe Pesci, infatti, ci sono alcuni fattori che sembrerebbero giocare decisamente a sfavore del film in vista dei prossimi Oscar.

In primis le dichiarazioni del regista sul Marvel Cinematic Universe, le cui quotazioni presso i membri dell'Academy sono salite costantemente negli ultimi anni (come dimostrano i premi vinti quest'anno da Black Panther) così come le ambizioni di vittoria dei Marvel Studios, basti pensare alla faraonica campagna partita in questi giorni per promuovere Avengers: Endgame in vista delle nomination. Pare, in tal proposito, che proprio dall'interno dell'Academy qualcuno si sia lasciato sfuggire un "che snob" riferito al celebre regista: la cosa, insomma, non depone proprio benissimo.

In secondo luogo il coinvolgimento di Netflix nella produzione e distribuzione di The Irishman: certo, qualche soddisfazione in chiave Oscar la piattaforma se l'è tolta (si vedano le candidature a Hell or High Water e a La Ballata di Buster Scruggs), ma l'antipatia dell'Academy nei confronti di questa è cosa nota e le infinite polemiche sulla scarna e breve distribuzione in sala di un film atteso come l'ultimo lavoro di Scorsese, in tal senso, non aiuteranno di certo.

La concorrenza, d'altronde, non manca: per l'Oscar al Miglior Attore Joaquin Phoenix gioca praticamente un campionato a parte, mentre per altre statuette di rilievo come quella per il Miglior Film o la Miglior Regia ci sarà da prendersi a spallate con altre produzioni acclamatissime come lo stesso Joker o il maestoso C'era una Volta a Hollywood di Tarantino. Qualche speranza in più, invece, potrebbe averla lo straordinario Al Pacino come Miglior Attore Non Protagonista.

Insomma, la strada sembra decisamente in salita per The Irishman: Netflix, intanto, ha recentemente risposto alle critiche mosse dai proprietari delle sale, che avevano definito la distribuzione del film di Scorsese una vera sciagura.