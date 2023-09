Perché il The Conjuring Universe ha così tanto successo? Risponde il regista di The Nun 2

Perché il The Conjuring Universe ha così tanto successo? È la domanda alla quale ha provato a rispondere Michael Chaves, regista del nuovo capitolo della saga The Nun 2, da questa settimana nei cinema di tutto il mondo.

Parlando con The Hollywood Reporter, il regista ha detto che a suo modo di vedere il successo a lungo termine di The Conjuring, sulla cresta dell'onda del blockbuster horror hollywoodiano dai tempi dell'originale The Conjuring di James Wan, uscito nel 2013, sia dovuto al fatto che ognuno di essi ha un'identità unica che gli consente di distinguersi dagli altri. "È interessante. Ogni volta che qualcuno dice: 'Tutti e tre i tuoi film sono ambientati nel The Conjuring Universe', e messa così è facile pensare che si tratti di una sorta di ripetizione infinita, ma fare film è come crescere figli", ha detto Chaves. "Ogni bambino avrà la propria personalità e diventerà una persona distinta, e questo vale anche per i film."

Il regista ha spiegato che il tono e l'energia di ogni film dell'universo The Conjuring sono frutto della quantità di lavoro che il team impiega per realizzarli, qualcosa che crede sia evidente sullo schermo. "L'altra cosa che li fa funzionare è che c'è molto cuore in ognuno di loro. Ci sono personaggi che ami davvero, e c'è anche l'elemento della fede", ha continuato Chaves. "La fede è sempre un elemento che attraversa questi film – talvolta in modo più diretto, talvolta meno – ma è la combinazione di queste tre cose che costituisce la Santissima Trinità dell'universo The Conjuring."

