Perché è Thanos il protagonista di Avengers: Infinity War?

Anche se il focus di questi mesi è su Avengers: Endgame, torniamo a parlare anche del "primo" film di questo ultimo capitolo in due parti, Avengers: Infinity War, di cui stanno trapelando in rete ulteriori dettagli.

Abbiamo già scoperto che, almeno originariamente, l'idea era quella di avere Thanos come narratore dell'intera pellicola, adesso gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely spiegano perché hanno deciso di affidare il ruolo da protagonista proprio al big villain, interpretato da Josh Brolin, rispetto agli Avengers del titolo.

"Abbiamo capito - dopo tante settimane a sbattere la nostra testa sul muro mentre scrivevamo Infinity War - che sarebbe dovuta essere la storia di Thanos" spiegano i due "E' l'unico modo per avere un cosi elevato numero di Avengers nel film e non far sì che ci sia un disequilibrio tra di loro. E poi sembrava sempre più chiaro che ogni scena d'azione era anche una sequenza sui personaggi, le scene facevano più di raccontare l'azione. Se scrivendo una sequenza per un crossover non riesci in questo, hai fallito. Quindi ogni sequenza d'azione, di decisioni o scelte sono un test per quel personaggio in particolare.".

Secondo gli autori Thanos avrebbe avuto addirittura più scene nel copione originale, tra cui una sequenza totalmente tagliata ambientata a Xandar.