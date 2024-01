Perché Taylor Swift era ai Golden Globes? Ecco in quale categoria era candidata

Golden Globes dal retrogusto amaro per Taylor Swift: alla popstar, in grado di conquistare i cuori di milioni di fan e le classifiche mondiali del box office, non è riuscito l'assalto all'ambito premio.

Nonostante i dubbi dei giorni precedenti in merito alla sua presenza, la pluripremiata cantautrice ha solcato il red carpet del Beverly Hilton Hotel di verde vestita, attirando i flash dei fotografi e catalizzando l'attenzione mediatica. Tuttavia, la serata della nota celebrità si è rivelata essere tutt'altro che rose e fiori.

Affiancata a quella dell'amica Selena Gomez, candidata come Miglior Attrice Protagonista per la sua performance nella frizzante serie Only Murders in the Building, la reazione infastidita di Taylor Swift per la poca felice battuta ai Golden Globes è stata lapalissiana, diventando un vero e proprio instant-cult della cerimonia.

I meno informati, tuttavia, si saranno chiesti il perché della presenza alla premiazione della dodici volte vincitrice dei Grammy Awards, dal momento che la sua esperienza è sempre stata legata, principalmente, alla sfera musicale.

Ebbene, l'ultima edizione dei Golden Globes ha visto l'introduzione di una nuova categoria, Miglior incasso al botteghino, al fine di premiare le pellicole protagoniste del box office internazionale. Quale occasione migliore, dunque, per candidare Taylor Swift, capace di popolare i cinema di ogni parte del mondo con il suo film evento The Eras Tour, graditissimo dono della star ai suoi innumerevoli e fedeli supporter?

Taylor Swift: The Eras Tour è stato, infatti, nominato insieme a Oppenheimer, Super Mario Bros., Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1, John Wick: Capitolo 4, Guardiani della Galassia Vol. 3, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Barbie. La vittoria è stata raggiunta dall'iconico film firmato Greta Gerwig, quasi un premio di consolazione per mettere una pezza alla dolorosa sconfitta nella sfida a distanza ravvicinata contro il lungometraggio di Christopher Nolan, dominatore assoluto delle maggiori categorie.

Evidentemente, nemmeno l'amatissima cantante può ritenersi soddisfatta dai risvolti poco brillanti della serata, ma una cosa è certa: il video di Robert Downey Jr. che intona "Blank Space" di Taylor Swift testimonia che anche il buon Tony Stark è uno swiftie di prima categoria.