Perché Tarantino non volle Johnny Depp in Pulp Fiction?

Si è parlato a lungo della wishlist di Quentin Tarantino per il suo cult Pulp Fiction, come anche del fatto che il regista non abbia mai voluto Johnny Depp nel suo cast principale. Ma qual è la reale ragione di questo rifiuto?

La questione è davvero molto semplice.

Durante il podcast 2 Bears 1 Cave, Tarantino ha fatto luce sul casting per il ruolo di Pumpkin (ruolo interpretato da Tim Roth): si tratta di una divergenza tra lui e il produttore del film, Mike Medavoy. Quest'ultimo desiderava ardentemente Johnny Depp per il ruolo, Tarantino invece avrebbe avuto in mente Roth sin dall'inizio.

Ma cos'è che ha convinto definitivamente Tarantino a scartare l'opzione Depp? Il produttore avrebbe rivelato la reale ragione della sua potenziale scelta: "Non ci farebbe guadagnare un centesimo di più [al box office], ma mi farebbe sentire meglio [prendere Depp]". Così Quentin avrebbe insistito per far vincere la sua visione del cast.

Che ne pensate della questione Tim Roth- Johnny Depp? Avreste preferito quest'ultimo per il ruolo di Pumpkin in Pulp Fiction, o siete d'accordo con il casting di Quentin Tarantino? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!

Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione del cult di Tarantino Pulp Fiction, non perdetevela!