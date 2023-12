Perché Tarantino ha detto no al film su Star Trek? Ora sappiamo il motivo!

Per anni si è parlato del fatto che Quentin Tarantino potesse arrivare a dirigere un film di Star Trek. Dopo che il regista è stato ufficialmente allontanato dal progetto, ci sono state diverse indiscrezioni sul motivo per cui il regista avrebbe rifiutato di realizzare una pellicola del genere.

Dopo l'annuncio che The Movie Critic sarà l'ultimo film di Quentin Tarantino, è caduto nel dimenticatoio un'idea che avrebbe avuto Quentin Tarantino come regista di un prossimo film di Star Trek. A raccontare il motivo, molto singolare del no del regista alla realizzazione di un progetto di questo tipo, è stato lo sceneggiatore Mark L. Smith. L'autore ha rivelato le prime idee che avevano buttato giù per la sceneggiatura e di come fosse qualcosa di completamente diverso rispetto a quello a cui il pubblico è abituato.

Secondo lui, infatti, il film sarebbe stato un gangster movie nello spazio che avrebbe potuto puntare ad un livello di violenza vicino a Pulp Fiction. "Quentin e io andavamo avanti e indietro, lui avrebbe fatto qualcosa, e poi ha iniziato a preoccuparsi del numero non ufficiale di film", ha ricordato lo sceneggiatore. "Ricordo che stavamo parlando, e lui mi disse: 'Se solo potessi comprendere l'idea che Star Trek potrebbe essere il mio ultimo film, l'ultima cosa che farò. È così che voglio che finisca?’ E penso che quello sia stato l’ostacolo che non sarebbe mai riuscito a superare, quindi la sceneggiatura è ancora lì sulla sua scrivania” ha concluso.

Secondo quanto preannunciato Kurt Russell potrebbe far parte del cast di The Movie Critic. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!