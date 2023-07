Perché Susan Sarandon è nel cast di Blue Beetle? Risponde l'attrice

James Gunn ha confermato che Blue Beetle sarà uno dei pochi personaggi che si trasferiranno nel DC Universe. Nel film che uscirà tra qualche settimana comparirà anche Susan Sarandon nei panni della cattiva Victoria Kord. In una nuova intervista a Entertainment Weekly, Sarandon ha spiegato perché ha accettato il ruolo.

In precedenza le era stato offerto da Gunn un ruolo Marvel o DC:"Probabilmente l'avrei accettato. Ero così colpita dalla sua passione. Ha questo background artistico, quindi era un fan nerd dei supereroi".

Ma cosa rappresenta Victoria Kord?:"Il tema dell'imperialismo in nome della democrazia. Il mio personaggio è davvero quello che sta guidando quella sciarada per ottenere ricchezza e uranio e altre risorse naturali, con il pretesto di rendere il mondo sicuro per la democrazia. È suonato un campanello. Tutti quei temi che ho pensato sarebbe divertente dilettarsi".



Nel film - ecco quanto durerà Blue Beetle sul grande schermo - il neolaureato Jaime Reyes rientra a casa pieno di aspirazioni per il proprio futuro. Ma la casa non è proprio come l'aveva lasciata. Impegnato a cercare il suo scopo nel mondo, Jaime si ritrova in possesso di un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando quest'ultimo sceglie Jaime come ospite simbiotico, il giovane indossa un'armatura incredibilmente dotata di poteri straordinari e imprevedibili che cambieranno la sua esistenza e il suo nome in Blue Beetle.



Nonostante una trama che sembra avvincente Blue Beetle potrebbe essere l'ennesimo flop DC; è prevista un'apertura da 13 milioni.