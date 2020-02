Ecco perché Steven Spielberg non ha mai diretto un film di Star Wars

Grazie all'amicizia con George Lucas e a una sensibilità cinematografica per certi versi simile, Steven Spielberg è stato spesso considerato tra i registi ideali per un franchise come Star Wars. Ciò nonostante, però, non ha mai diretto alcun episodio della saga. In più di un'occasione, comunque, ci è davvero andato vicino.

Il debutto alla regia di Spielberg è datato 1975, con Lo Squalo. Due anni dopo, il suo amico George Lucas ha diretto il primo capitolo di Star Wars, l'Episodio IV, Una nuova speranza. Spielberg fu tra l'altro uno dei primi a vederlo, facendo parte di una cerchia di filmaker che si scambiavano impressioni e suggerimenti, consigliando anche John Williams come compositore. Lucas, a sua volta, ha lavorato come produttore esecutivo in Indiana Jones.

Nel 1980 arriva il secondo (o meglio quinto) episodio di Star Wars, L'Impero colpisce ancora, ma non è George Lucas a dirigerlo, così come per Il ritorno dello Jedi (1983). La prima scelta di Lucas per la regia era proprio Steven Spielberg, ma all'epoca quest'ultimo era membro della Directors Guild of America (DGA), che non vedeva di buon occhio l'assenza in Lucasfilm dei titoli di testa, e gli impedì di mettersi al lavoro (il film fu poi diretto da Richard Marquand).

Le strade dei due hanno continuato in qualche modo a incrociarsi, e dal 1999 è scattata per Star Wars l'ora della trilogia prequel. Lucas è il regista di tutti e tre i film, ma Spielberg è stato "regista ospite" ("regista di seconda unità non accreditato" secondo IMDB) per l'Episodio III, La Vendetta dei Sith (2005), contribuendo in particolare ad alcune delle scene di lotta, tra cui il duello di Yoda con l'Imperatore.

Per quanto riguarda l'ultima trilogia, si attende ora l'uscita in Blu-Ray di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che al cinema potrebbe incassare meno di Joker, ed è sempre Spielberg che ha suggerito il nome di J.J. Abrams per Il risveglio della Forza. Il regista di Jurassic Park, però, adesso si vede soltanto nelle vesti di fan del franchise.