Perché Steven Spielberg ha lasciato Indiana Jones e Il quadrante del destino?

Indiana Jones e Il quadrante del destino sarà l'ultimo film di Harrison Ford nei panni dell'archeologo più famoso della storia del cinema, ma il progetto coinciderà anche con la prima volta senza Steven Spielberg per la saga.

Come saprete, infatti, il quinto lungometraggio dedicato ad Henry Jones Jr e prodotto dalla Lucasfilm per la prima volta non sarà firmato da Spielberg, che invece aveva realizzato tutti e quattro i film di Indiana Jones usciti finora, bensì dal lanciatissimo James Mangold, che dopo aver inanellato negli ultimi anni una serie di grandi successi sia di critica che di pubblico sembra essere finalmente giunto al momento più fertile della sua carriera (ben tre i progetti già in sviluppo per il regista: un biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet, Swamp Thing per DC Studios e Star Wars: Dawn of the Jedi sempre per Lucasfilm/Disney). Ma la domanda per i fan è lecita: perché Spielberg non ha diretto Indiana Jones e Il quadrante del destino?

Non ci sono state risposte ufficiali alla domanda sul perché Spielberg abbia deciso di lasciare la regia del progetto (alla quale, lo ricordiamo, era associato al momento dell'annuncio ufficiale di un quinto film della saga), al quale comunque ha preso parte in qualità di produttore esecutivo. Ma possiamo discuterne.

Pensate che un Indiana Jones 5 era nei piani fin dall'inizio, e per inizio intendiamo il 1979, quando, ad un anno dall'uscita de I predatori dell'arca perduta, Spielberg e il co-creatore di Indiana Jones George Lucas stipularono con Paramount Pictures (proprietaria originaria dei diritti) una saga in cinque film. Tuttavia lo sviluppo attivo dell'episodio 5 iniziò soltanto nel 2009, dopo il successo al box office di Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo, ma Lucas e Spielberg non riuscirono a far quadrare i conti della sceneggiatura: il primo voleva tornare alle atmosfere della trilogia originale, mentre il secondo avrebbe preferito continuare le sperimentazioni del quarto episodio. Quando poi, nel 2012, la Lucasfilm venne acquistata dalla Disney, Indiana Jones 5 finì in una sorta di limbo, in quanto la nuova presidente Kathleen Kennedy mise subito in chiaro che la priorità di questa nuova partnership sarebbe stata data alla saga di Star Wars.

Nel 2016 il progetto ebbe il via libera ufficiale, e nel 2019 - fresco dell'incredibile successo back-to-back di The Post e Ready Player One, usciti nello stesso anno - Spielberg annunciò che avrebbe diretto Indiana Jones 5. Ma a febbraio 2020, poco prima dell'inizio della pandemia, il regista annunciò che avrebbe lasciato i doveri da director al più giovane collega James Mangold, affidandogli forse il compito più difficile della storia del cinema: rimpiazzare Spielberg, anzi, rimpiazzare Spielberg alla guida di Indiana Jones.

Ma da dove è arrivata questa decisione? Sebbene lo sceneggiatore originale, il collaboratore di lunga data di Spielberg David Koepp, abbia parlato a più riprese di diversi problemi di storia, Variety al momento dell'annuncio di Mangold ha fatto presente che la decisione di non dirigere Indiana Jones 5 è stata una decisione personale di Spielberg...e forse più di questo i fan non sapranno mai.