Perché Stephen King ha odiato Firestarter? Tutta la storia di una faida antica

Il nuovo Firestarter è al cinema in Italia, e mentre il film si prepara ad affrontare il suo primo week-end di programmazione guardiamo indietro all'adattamento originale e le aspre critiche che ricevette nientemeno che da Stephen King.

King non si è mai tirato indietro quando si è trattato di criticare i film tratti dalle sue opere, e lo ha fatto in particolare con alcuni dei primi lavori, che secondo lui Hollywood non riusciva a gestire con sufficiente cura. Tra questi - lasciamo stare le polemiche su Shining di Stanley Kubrick, per carità - ci fu anche il primo Firestarter, adattamento cinematografico uscito nel 1984 per il suo romanzo del 1980 su una bambina con la capacità di accendere fuochi con la mente. L'opera letteraria è considerata un classico della produzione kinghiana, alla pari di molti dei suoi primi romanzi, eppure il film originale non è mai piaciuto a Stephen King, che addirittura lo criticò duramente.

In origine il regista del film doveva essere John Carpenter - che oggi è tornato a realizzare la colonna sonora del remake di Firestarter - ma dopo il fallimento al box office de La cosa del 1982 la Universal prese il controllo totale del progetto e lo affidò al meno famoso Mark L. Lester. In un'intervista del 1986 con American Film, Stephen King paragonò il film a "purè di patate da caffetteria" e si lamentò degli effetti speciali. Dalle sue invettive l'autore risparmiò gran parte del cast - un gruppo di talento che includeva una giovanissima Drew Barrymore e poi Martin Sheen, Louise Fletcher e Freddie Jones - ma additò David Keith, interprete di Andy, che definì "non molto bravo". E il pubblico, in effetti, sembrò concordare con Stephen King: Firestarter avrebbe incassato solo 18 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione 12 milioni di dollari - e ancora oggi è difficile che venga citato tra i film migliori basati sui libri di Stephen King.

Avete già visto il nuovo Firestarter? Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.