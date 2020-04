Daisy Ridely di Star Wars non usa i social, ma non per i messaggi d'odio

Quando scopriamo un nuovo attore od attrice, spesso la prima cosa che facciamo è cercarlo sui social, ma forse molti avranno notato che con Daisy Ridley riuscire a farlo è impossibile. La protagonista della trilogia sequel di Star Wars non ha infatti alcun account, ma il motivo non sarebbero i messaggi d'odio ricevuti in una particolare occasione.

Qualche ora fa Ridley ha raccontati ai microfoni di DragCast dello spiacevole episodio che la vide protagonista nel 2016, appena dopo aver ottenuto il ruolo di Rey in Star Wars: Il risveglio della Forza.

Nel suo racconto, l'attrice ha parlato di un particolare post pubblicato su Instagram nel quale chiedeva la limitazione delle armi, o una maggiore regolamentazione, cosa che fece insorgere il web contro di lei, ma sembra che quella non fu la ragione della chiusura del il suo account:

"Penso che tutti abbiano provato a trasformare la mia scelta in qualcosa di più grosso. Mi fu chiesto di non chiudere il profilo e dissi 'Okay', ma poi arrivai al punto in cui non m'interessava più averne uno. Ho sempre limitato la quantità d'immagini e informazioni che rendevo pubbliche e la mia vita non è poi così eccitante, quindi alla fine l'ho chiuso, ma i le due cose [la scelta di lasciare i social e gli attacchi per il post sulle armi] sono due cose separate."

"Credo che le persone usino i social nel migliore dei modi e sono sicuramente un ottimo modo per raggiungere chi è lontano. All'epoca sentivo che fosse la scelta migliore per me e credo ancora che il loro valore sia nella comunicazione, ma molto spesso sono una distrazione. Ho visto amici essere ossessionati dai loro telefoni ed è davvero difficile per le persone che gli stanno intorno confrontarsi con una cosa del genere. È strano, ma credo che in questo modo sia più vicina ai miei amici. [...] Ne vedo i lati positivi, certo, ma non capisco cosa si abbia da dire di così importante in ogni momento."

