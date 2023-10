Perché Spider-Man 4 di Sam Raimi sarebbe stato epico

Spiderman è approdato su Disney+, e lo scrittore Mark Edlitz nel suo libro “Movies Go Fourth” rivela come avrebbe potuto essere il quarto capitolo dell’Uomo Ragno diretto da Sam Raimi.

Edlitz nel suo libro affronta i quarti film delle saghe che non sono mai stati realizzati, e dedica un capitolo proprio a Spiderman 4 di Sam Raimi che fu cancellato. È ben risaputo che Raimi stesso non apprezzi il terzo film della sua trilogia, ma il celebre regista aveva in mente un quarto capitolo della saga per redimersi dal precedente fallimento. Lo scrittore ha intervistato Jeffrey Henderson, storyboard artist che ha lavorato a stretto contatto con il regista di "Soldi sporchi".

A quanto pare, il cattivo scelto per la quarta pellicola di Spiderman era l’Avvoltoio. In partenza Raimi approcciò Ben Kingsley come interprete, per poi affidare il ruolo niente di meno che a John Malkovich, una presenza di un certo spessore. Anche la figlia del Villain avrebbe avuto un ruolo importante nel film, e attrici come Kate Beckinsale, Anne Hathaway e addirittura Angelina Jolie furono considerate tra le possibili scelte. Alcune bozze contenevano anche la presenza di Lizard, abbandonata per evitare la presenza di troppi cattivi.

Sam Raimi aveva addirittura già immaginato due scene possibili per l’immancabile cameo del suo amico Bruce Campbell. In una, dopo un montaggio in cui Spiderman cattura alcuni dei suoi storici Villain, l’Uomo Ragno porta Mysterio alla stazione di polizia e, dopo essersi tolto l'elmetto a forma di boccia per i pesci, si rivela essere Campbell, che urla: "Ti prenderò, Spiderman!". Nell’altra Peter si presenta a cena da zia May. Bussa alla porta e la zia risponde dicendo: "Oh, Peter, mi sono completamente dimenticata di stasera". Lui risponde: "Va tutto bene, zia May", e mentre si affaccia oltre la porta ecco che si intravede Bruce Campbell.

E a voi sarebbe piaciuto un quarto film di Spiderman diretto da Sam Raimi? Fatecelo sapere nei commenti.