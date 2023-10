Perché Sigourney Weaver rifiutò I Mercenari? 'Non vengo considerata un action hero'

Sigourney Weaver ha saputo costruire la sua carriera anche grazie ai tanti ruoli in film d’azione di successo, a partire dalla saga di Alien. Nonostante la sua bravura nell’interpretare il personaggio dell’eroina, l’attrice ha però denunciato una mancanza di considerazione in questo senso che l’ha portata a rifiutare un ruolo in I Mercenari.

Dopo aver riportato le idee del produttore a proposito di un possibile ritorno di Sylvester Stallone in I Mercenari 5, torniamo a parlare del franchise che ha saputo riunire i grandi eroi dei film d’azione, per spiegare l’assenza, secondo molti ingiustificata, della Weaver. Nonostante la sua iconica interpretazione di Ellen Ripley e i suoi molteplici ruoli nel genere, infatti, l’attrice non ha preso parte a nessuno dei film della saga.

L’interprete di Avatar ha spiegato di essere stata contattata per il primo film per incarnare la moglie del personaggio di Stallone, ma di aver rifiutato l’offerta non sentendosi considerata come un action hero a causa del suo essere donna: “Mi sembra di essere in una specie di limbo. Non sono considerata un action hero legittimo perché sono una donna. Ma non sono considerata neanche nella stessa categoria di Glenn Close e Meryl Streep, perché interpreto spesso personaggi d’azione”.

In un’altra intervista l’attrice ha parlato più in generale del ruolo difficile delle donne a Hollywood e di come le cose stiano cambiando troppo lentamente: “La marea sta cambiando, ma non stiamo aspettando da troppo? Penso che anche nella vita al di fuori del cinema la strada sia ancora lunga. Ripley, per molto tempo, è stata unica nell’intero lessico delle donne nel cinema. Ora non lo è più. Questo mi piace”.

A proposito di donne del genere d’azione vi lasciamo alle parole del produttore a proposito del ruolo di Megan Fox e di uno spin off al femminile di I Mercenari.