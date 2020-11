Perché è stato scelto il titolo Le Due Torri? Curiosità su Il Signore degli Anelli

In attesa di mettere finalmente le mani sulle edizioni 4K de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, scopriamo insieme i segreti dietro al discusso titolo del secondo volume del romanzo scritto da J.R.R. Tolkien: "Le due torri".

Se conoscete la saga solamente attraverso la trilogia cinematografica di Peter Jackson, probabilmente avete sempre associato le due torri sopracitate a Isengard e Barad-dûr, ma in realtà il titolo in questione si apre a diverse interpretazioni che lo stesso Tolkien non ha mai chiarito definitivamente.

Questo perché Il Signore degli Anelli nasce come un romanzo unico, mentre la suddivisione in capitoli è avvenuta solo in seguito per esigenze editoriali. Come spiegato dallo scrittore nella Lettera 140 del 17 agosto 1953 - parte della raccolta 'Lettere (1914-1973)' conosciuta in Italia anche come 'La realtà in trasparenza' - il titolo "Le due torri" è infatti "il tentativo più riuscito di trovare un titolo che comprenda i libri tre e quattro che sono così diversi; e può essere lasciato ambiguo — potrebbe riferirsi a Isengard e Barad-dûr, o a Minas Tirith e Barad-dûr; oppure a Isengard e Cirith Ungol."

Nella Lettera 143 del 22 gennaio 1954, inoltre, Tolkien afferma: "Non sono molto felice del titolo 'Le due torri'. Deve riferirsi, se esiste un vero riferimento, a Orthanc e alla torre di Cirith Ungol. Ma dato che si parla così tanto dell'opposizione tra la Torre Nera e Minas Tirith, tutto diventa confuso. In realtà, naturalmente, non c'è nessun vero legame fra i Libri III e IV, se staccati e presentati come volumi separati."

Nel frattempo, vi ricordiamo che le riprese della serie de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video si stanno svolgendo in questo periodo in Nuova Zelanda.