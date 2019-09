Ecco perché la scelta di Steve Rogers non ha alterato la timeline dell'MCU

Trovare dettagli di Avengers: Endgame su cui discuetere da qui agli anni a venire è tutt'altro che impresa impossibile: il film dei fratelli Russo è così denso di avvenimenti e di collegamenti con l'intero Marvel Cinematic Universe da offrire migliaia di spunti inediti ad ogni nuova visione.

Alcuni aspetti hanno però sicuramente catalizzato l'attenzione: su tutti la storia di Captain America. Ricorderete tutti come sul finale del film il buon Steve Rogers decida di non fare ritorno dagli amici Avengers per concedersi, invece, di vivere serenamente la sua storia d'amore con Peggy.

La decisione di Cap, come praticamente ogni cosa riguardante i viaggi nel tempo in Endgame, ha generato discussioni su discussioni: restando nel passato, Steve ha creato una timeline parallela a quella che conosciamo? E se la timeline fosse sempre la stessa allora ci sarebbero due Captain America nello stesso tempo? Che sia proprio Cap il marito di Peggy a cui si faceva riferimento?

Proprio le ultime due ipotesi sembrano esser state avallate dagli sceneggiatori di Endgame, come confermato dallo stesso Christopher Markus: "Stephen ed io eravamo così presi dall'idea che Steve tornasse indietro e che, in qualche modo, fosse sempre tornato indietro. Lui ha la sua vita da vivere. Potreste dirci che, se Cap tornasse indietro nel tempo, avrebbe il dovere morale di rimediare a tutti gli avvenimenti futuri che già conosce. Così dovrebbe salvare Bucky, impedire l'assassinio di Kennedy... Sarebbe un uomo davvero impegnato! Ma non è il motivo per cui l'abbiamo mandato indietro. L'abbiamo mandato indietro perché potesse finalmente diventare una persona completa e tornare a casa dalla guerra. Non l'abbiamo mandato indietro con l'idea di fargli vivere altre avventure, ma di farlo riposare. E l'unico modo per arrivare a questa soluzione era accettare che esistano due Cap. A me sta bene così".

Il caso è chiuso, dunque: il marito di Peggy è sempre stato Steve Rogers, capace in qualche modo di non farsi identificare e di vivere in pace il suo meritato riposo. Riposo che in questo momento si sta godendo anche Jeremy Renner, che ha chiamato in causa proprio Chris Evans per farsi dare una mano a tagliare la legna nel suo ranch. Non solo personaggi e attori, però: anche i registi meritano un po' di serenità, e sembra proprio che i Russo l'abbiano trovata. I due fratelli, infatti, asseriscono tranquillamente di non avere alcun rimpianto su Avengers: Endgame, e che rifarebbero il film esattamente allo stesso modo.