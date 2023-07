Perché Scarlett Johansson ha detto addio ai social? 'Sono un fiore delicato'

Molti attori e personaggi dello spettacolo decidono di usare i social per raccontare la propria quotidianità e far sentire più vicini i propri fan. Questo, però, li espone maggiormente alle cattiverie e alla "fame" degli haters. Questo pare sia il motivo per cui Scarlett Johansson non ha profili social.

L'attrice, nonostante sia tra le più celebrate, amate e seguite del pianeta, ha deciso di non avere un proprio account sui social con cui raccontare la propria vita. Una scelta, la sua, che l'ha resa una delle poche dive che cerca ancora ardentemente di proteggere la propria privacy. Poco tempo fa la stessa Johansson aveva attaccato Hollywood per aver ipersessualizzata ed oggettificata fin da quando era una ragazzina. La decisione di non essere sui social sembra sia legata al suo carattere da lei stessa giudicato troppo debole.

Nonostante alcuni report le attestino il record di celebrità più cercata sui social, addirittura di più dei BTS e di Kim Kardashian, l'attrice sembra essere irremovibile sulla sua scelta di non avere profili social. Secondo quanto raccontato, ha deciso di abbandonare Instagram dopo appena 3 giorni. "Onestamente sono una persona troppo fragile per avere i social media. Il mio ego è troppo fragile. Non posso affrontarlo. Il mio cervello è troppo fragile. Sono come un fiore delicato. Ho abbastanza ansia" ha raccontato l'interpete.

La Johansson aveva già parlato del suo rapporto con i social paragonandosi ad una bambina di tre anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!