Perché Ryan Gosling non vuole che le sue figlie guardino Barbie?

Il successo di Barbie è stato segnato anche dalla presenza, apprezzata dal pubblico e dalla critica, di Ryan Gosling nei panni di Ken. Nonostante la riuscita del film e della sua interpretazione, l’attore ha dichiarato di non voler far ancora vedere l’opera alle sue figlie, spiegando nel dettaglio cosa lo renda titubante in questo senso.

Dopo aver visto il vestito di Margot Robbie dedicato a Barbie, torniamo ad occuparci del film di Greta Gerwig per parlare dell’altro grande protagonista della pellicola e della sua decisione di non mostrare quello che potrebbe essere sicuramente considerato uno dei più grandi successi della sua carriera alle proprie figlie.

Il motivo di tale decisione non risiede certo nelle tematiche del film, estremamente attuali e di grande spunto, soprattutto per delle giovani donne, né tantomeno nell’ambientazione che si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Parlando con E!News l’attore ha spiegato la sua posizione descrivendola come molto più leggera e personale: “Non so se qualcuno debba mai vedere il proprio padre come Ken. Non so quale possa essere l’età giusta per vedere un padre recitare un ruolo così. Diventa piuttosto folle. Hanno visto piccole parti e sono venute sul set un giorno, quando ho fatto un grande numero musicale”.

Un modo dunque per salvaguardare le figlie dall’imbarazzo di vedere il proprio genitore nella parte del personaggio che conoscono grazie ai prodotti Mattel, nonostante l’ironia del fatto che lo stesso Gosling avesse dichiarato, precedentemente, di aver scelto quel ruolo proprio per creare qualcosa per le proprie figlie.

