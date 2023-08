Perché Russell Crowe rifiutò il ruolo di Wolverine prima di Hugh Jackman?

Difficile immaginare un attore nei panni di Wolverine che non sia Hugh Jackman, ma Russell Crowe (ricordato per Il gladiatore, Cinderella Man e A Beautiful Mind) ci è andato molto vicino: è stato il regista degli X-Men a offrirgli il ruolo del protagonista, ma lui l'ha rifiutato spontaneamente.

In primo luogo, Crowe non riteneva che fosse il momento giusto; in secondo luogo, non ha mai provato particolare interesse per i fumetti (nonostante a breve interpreterà Nikolai Kravinoff in Kraven il cacciatore: al riguardo, Russell Crowe promette che Kraven sarà molto dark); in terzo luogo, infine, non voleva essere ricondotto a un certo tipo di personaggio.

"Brayan [Singer] era un vero amico, all'epoca" ha dichiarato. "E mi stava mettendo davvero sotto pressione. Non mi sembrava la scelta giusta, in quel momento, inoltre non credo di aver mai avuto una vena comica. Se vi ricordate, [ne Il gladiatore] il personaggio di Massimo ha un lupo al centro della sua armatura, e un lupo come compagno. Ho subito generalizzato la questione. Quindi, ho detto di no perché non volevo passare da 'Wolfy il generale' a 'Wolfy the Other Bloke', e poi, ancora oltre, 'Mr. Wolf-Man'".

Di certo, Crowe non ha rimpianti per la sua scelta. "Non avrei partecipato in nessun modo" ha continuato. "Anche se avessi recitato nel film, non l'avrei fatto con la delicatezza e la determinazione di Hugh".



Da parte sua, quest'ultimo esprime tutta la propria gratitudine: "Devo molto a Russell, perché due dei miei più grandi ruoli cinematografici dipendono dal suo rifiuto. In X-Men, è stato la prima scelta di Bryan Singer per Wolverine, senza contare Australia di Baz Luhrmann. È una persona incredibilmente intelligente e generosa".

E il successo del supereroe non accenna a terminare: non perdetevi Hugh Jackman in Deadpool 3, visibile nel costume classico di Wolverine nella nuova foto.