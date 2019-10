Ecco perché Ruben Fleischer si è tirato indietro per Venom 2

Il Venom con Tom Hardy, nonostante recensioni non proprio entusiaste da parte della critica, sembra aver regalato soddisfazioni sia a buona parte dei fan che al regista Ruben Fleischer, che ne ha sempre parlato come un'esperienza assolutamente positiva. Perché, allora, rifiutare di tornare dietro la macchina da presa per il secondo capitolo?

A spiegarlo è stato lo stesso Fleischer, in questi giorni impegnato con la promozione di Zombieland: Doppio Colpo. Proprio gli impegni presi per il film con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson ed Emma Stone sembrerebbero in effetti aver giocato un ruolo fondamentale nella decisione del regista.

"Ero davvero impegnato con questo film. Penso che loro abbiano già cominciato a girare Venom 2, mentre io ho finito questo soltanto un paio di settimane fa. La tabella di marcia non lo permetteva" ha spiegato Fleischer. Com'è ormai noto da tempo, dunque, la regia di Venom 2 sarà affidata ad Andy Serkis e, secondo alcune voci, il film potrebbe venir fuori come un vero e proprio reboot piuttosto che un sequel, volontà che sarebbe scaturita da parte di Sony proprio in seguito alle critiche ricevute.

Fleischer ha recentemente parlato anche della coesistenza tra l'universo Sony e il Marvel Cinematic Universe, sostenendo con convinzione l'idea che Venom e Spider-Man finiranno per incontrarsi. In attesa che ciò accada è già stato annunciato un ulteriore villain presente in Venom 2, e ad interpretarlo sarà proprio quel Woody Harrelson tanto caro a Ruben Fleischer.