Perché Robert Redford continuava a scomparire dal set de La stangata?

Dopo il successo di Butch Cassidy nel 1969, Robert Redford e Paul Newman tornarono per l'ultima volta a recitare insieme nel film La stangata, uscito nelle sale nel 1973. Per festeggiare i cinquant'anni dalla distribuzione al cinema, il team produttivo si è riunito per parlare del film nel podcast It Happened in Hollywood.

Michael Phillips e Tony Bill, senza la terza produttrice Julia Phillips, scomparsa nel 2002, e con lo sceneggiatore David S. Ward hanno raccontato diversi aneddoti sui due protagonisti. Lo scorso anno, Robert Redford ha ricordato l'amicizia con Paul Newman, a diversi decenni dall'uscita del film.



Riguardo a Newman, Phillips ha dichiarato:"Si sentiva sempre inadeguato e pensava di essere stato assunto solo per i suoi occhi blu. Era semplicemente un uomo molto molto umile. Il primo giorno che arrivò sul set - ed era un gigante, un eroe per me, io ero completamente stordito - mi disse 'Ciao, sono Paul. Hai un ottimo copione qui, spero di non rovinarlo'. Era una presenza felice sul set, portava sempre pop-corn, faceva sempre battute, sempre professionale, puntuale, autoironico. È stato un privilegio".



Se Newman era puntualissimo, lo stesso non si poteva dire del ritardatario Robert Redford, che spesso spariva dal set:"Redford era un ritardatario cronico, questo era il problema. E non ha mai smesso, nemmeno in seguito". Solitamente, Redford arrivava con ritardi di 40 minuti ogni giorno, tanto che si confrontò anche con il suo co-protagonista:"Un giorno Newman lo fece a pezzi per questo, Paul era la star più grande. Disse qualcosa del genere 'Che cosa sei, una star del cinema?'. Redford si rimpicciolì di fronte a questa reazione. La reprimenda portò ad un leggero miglioramento, Redford iniziò ad arrivare con soli 20 minuti di ritardo invece che 40".

Tony Bill paragona il ritardo cronico di Robert Redford ad un difetto psicologico, citando anche Steve McQueen come un'altra star ritardataria con la quale lavorò.

Anni prima, Robert Redford venne scartato da Il laureato perché ritenuto troppo bello.

