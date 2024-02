Perché Robert Downey Jr. merita il Premio Oscar per Oppenheimer

Uno dei grandi favoriti per conquistare una statuetta a questi Premi Oscar 2024 è Robert Downey Jr., forte della sua grandissima interpretazione in Oppenheimer. Vediamo allora assieme perché secondo noi dovrebbe proprio vincere lui.

Beniamino delle folle grazie al suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. è molto di più, e l'ha dimostrato ancora una volta con Oppenheimer, in cui ci ha regalato una delle interpretazioni migliori della sua carriera.

Lewis Strauss è un personaggio sfaccettato, diabolico, capace di grandi silenzi e fiammate improvvise. Tutto grazie all'interpretazione di Robert Downey Jr., che è riuscito a donargli sia una sorta di strano candore iniziale per poi svelarne la vera natura, riuscendo a bilanciare alla perfezione compostezza e rabbia.

Insomma il personaggio visto in Oppenheimer è il classico ruolo che appare per poco ma ruba la scena, retto da una prova magistrale di Robert Downey Jr. che secondo noi merita decisamente il Premio Oscar come miglior attore non protagonista. Qua vi parlavamo anche di quanti Oscar potrebbe vincere Oppenheimer.

Senza nulla togliere alle altre prove (da Mark Ruffalo che esce dai suoi schemi al Ken di Ryan Gosling fino all'eterno De Niro) questo è proprio l'anno di Robert Downey Jr., con assoluto merito. Perfino Sterling K Brown ha detto che Robert Downey Jr merita l'Oscar.

E secondo voi dovrebbe vincerlo lui l'Oscar? Diteci la vostra nei commenti!