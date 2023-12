Perché Robert Downey Jr. è stato arrestato 6 volte? Il passato della star di Iron Man

La carriera di Robert Downey Jr. procede a gonfie vele, ma per l’attore reduce dal successo di Oppenheimer non è sempre stato tutto rose e fiori, anzi, ci sono stati momenti molto complicati.

Robert Downey Jr potrebbe ritornare nei panni di Iron Man, ruolo per cui è ricordato con affetto da molti fan. Non molti sanno però che l’attore nel 1996 ha attraversato davvero un periodaccio, venendo arrestato per ben 6 volte dalla polizia con accuse di possesso di eroina, cocaina e un’arma non caricata. La star, vittima di varie dipendenze, ha poi successivamente passato parecchi periodi in riabilitazione fino alla grande opportunità di “Iron Man” che ha svoltato la sua vita e la sua carriera. In un’intervista con Dax Shepard l’attore ha parlato della sua esperienza dietro le sbarre:

“Probabilmente il posto più pericoloso in cui sia mai stato in vita mia, perché nessuno è al sicuro. Si poteva sentire la cattiveria nell'aria. Non c'erano opportunità. C'erano solo minacce”

Il personaggio di Iron Man è sicuramente stato fondamentale per la star, che è riuscita a riprendere in mano nuovamente la propria vita. Ma il ruolo di Tony Stark è stato vicino anche ad altri attori di fama internazionale, come Nicholas Cage, Tom Cruise e Timothy Olyphant.

In ogni caso, c’è stata una piccola re-union Marvel, difatti Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo sono tornati assieme per un format di Variety.