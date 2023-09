Perché Reese Witherspoon fu arrestata? 'Avevo bevuto troppo, che imbarazzo'

Reese Witherspoon è conosciuta al grande pubblico soprattuto per aver recitato in prodotti come Legaly Blonde e Big Little Lies. La star è diventata nel tempo una vera e propria diva di Hollywood tanto da guadagnarsi addirittura un'oscar per la sua performance in Walk The Line nell'ormai lontano 2005.

Ovviamente, come ogni grande personalità hollywoodiana che si rispetti, non è tutto oro quello che luccica. Infatti Reese Whiterspoon è stata anche la protagonista di un arresto, avvenuto a suo danno nel 2013 per cattiva condotta.

Ciò è avvenuto in un contesto piuttosto inusuale, infatti la star sembrerebbe aver perso le staffe mentre suo marito veniva sottoposto ad un alcool test, al punta da rifiutarsi di rimanere chiusa in auto. Il The Guardian aveva riportato che la coppia era stata fermata ad Atlanta, e l'attrice avrebbe gridato agli agenti: "Sapete chi sono? State per scoprirlo".

Nelle ultime ore sembrerebbe che la star sia tornata sull'argomento a dieci anni esatti da quando successe.

Durante un podcast si sarebbe infatti espressa a proposito, rivelando: "Le parole che usai quella notte sicuramente non mi rappresentano come persona. Nutro molto rispetto per le forze dell'ordine, mi dispiace davvero tanto per il mio comportamento".

