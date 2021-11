Perché Red Notice è costato così tanto? Netflix ha usato una tecnologia mai vista prima

Questa settimana, più precisamente da venerdì 12, arriverà su Netflix il nuovo action Red Notice, anticipato dalla fama di essere il 'blockbuster più costoso della storia della piattaforma': ma perché è costato così tanto?

Certo, pagare il cachet di tre superstar mondiali come Dwayne 'The Rock' Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds avrà contribuito a far lievitare i costi (il budget annunciato ammonta a $200 milioni) ma secondo il produttore Hiram Garcia e il regista Rawson Marshall Thurber Red Notice ha anche utilizzato per la prima volta una nuova tecnologia pensata per rendere le scene action più immersive.

"Alcune scene d'azione sono molto, molto speciali", ha spiegato Thurber. "In effetti, non erano mai state fatte prima nella storia del cinema, perché la tecnologia che abbiamo utilizzato per realizzarle è stata inventata circa sei settimane prima che decidessimo di usarla. Si tratta di una minuscola cinepresa chiamata K'omodo Camera', della RED. Praticamente ha le dimensioni di una scatola di fazzoletti, e noi l'abbiamo collegata ad un drone da corsa. Si tratta di una telecamera con una qualità cinematografica da 6K, l'abbiamo collegata a questo drone con una piccola lente sferica e per manovrarla abbiamo assunto un incredibile operatore di droni da corsa di nome Johnny FPV, che è il migliore al mondo"

Il produttore Hiram Garcia ha spalleggiato l'idea: "Quando il tuo regista dice, 'Ehi amico, questo è quello che voglio fare, ma ti avverto: non è mai stato fatto prima', tu non puoi che rispondere, 'Beh, diavolo sì, facciamolo'. Questa è la roba che ci piace, la nostra frase preferita è letteralmente 'non è mai stato fatto prima'".

Red Notice arriverà su Netflix il 12 novembre, e vi avvisiamo che le riprese di cui parlano Garcia e Thurber sarà impossibile non notarle. Nel frattempo, già si parla di un eventuale sequel per Red Notice.