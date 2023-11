Perché Rachel Zegler può pubblicizzare Hunger Games durante gli scioperi di Hollywood?

Lo sciopero SAG-AFRA continua più inarrestabile che mai, con tutte le mancate sponsorizzazioni che ne derivano; tuttavia, un'eccezione alla regola è rappresentato da Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente, l'atteso prequel con Rachel Zegler. Com'è possibile?

La motivazione appare più semplice di quanto si possa immaginare: Lionsgate, lo studio dietro al progetto, non fa parte di AMPTP (ossia l'organismo con cui SAG-AFTRA è attualmente in trattativa), di conseguenza ha ottenuto un accordo ad interim.

A celebrare l'evento è l'attrice stessa. "Oh, siamo davvero tornati" scrive come descrizione di un post Instagram, nel quale è in compagnia di Josh Rivera e Tom Blyth. Potete trovare il carosello di immagini in calce alla notizia.

Diretto da Francis Lawrence e basato sull'omonimo romanzo del 2020 scritto da Suzanne Collins, Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente racconta la storia del diciottenne Coriolanus Snow, che, conosciuta la giovane Lucy Gray Baird del Distretto 12, vede in lei la possibile salvezza del genere umano. Nel cast, oltre a Zegler, ricordiamo anche Tom Blyth (Coriolanus Snow), Peter Dinklage (Decano Casca Highbottom) e Hunter Schafer (Tigris Snow)

Lawrence, invece, ha già diretto tra quadrilogia iniziale della saga post-apocalittica – con un totale di quasi tre miliardi di dollari incassati in tutto il mondo –, a cui si aggiungono pellicole quali Constantine, Io sono leggenda e il più recente Slumberland - Nel mondo dei sogni.

Il film è atteso per il 15 novembre 2023. A proposito, Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente avrà un sequel? È ancora presto per dirlo, ma il regista ha le idee chiare.