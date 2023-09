Perché Rachel Weisz rifiutò La Mummia 3? 'Lo script fa ancora schifo'

Quando pensiamo ai tanti film d'avventura che ci hanno segnato, noi cresciuti sul finire degli anni novanta non possiamo non ricordare con amore la trilogia con protagonista Brendan Fraser. Eppure, nonostante la nostra affezione verso la saga, nutriamo ancora sentimenti contrastanti verso La Mummia 3. Ma forse non siamo i soli.

Se ci mettiamo a riflettere sui personaggi iconici del franchise cominciato nel 1999, uno dei primi che ci viene a mente è l'intraprendente Evelyn Carnahan, interpretata nei primi due film dalla bravissima Rachel Weisz.

La sua performance è stata infatti largamente apprezzata dal pubblico, al punto che i cuori di molti finirono con lo spezzarsi quando si venne a sapere che il suo personaggio non sarebbe stato presente ne La Mummia 3.

Dietro questo evento c'è stata una decisione ben precisa, presa dalla stessa attrice e che l'ha portata a rifiutarsi categoricamente di prendere parte al terzo capitolo diretto da Rob Cohen.

La star infatti si dimostrò dubbiosa, in quanto aveva numerose rimostranze verso la sceneggiatura della pellicola, in particolare non era d'accordo sull'ambientare il tutto più di dieci anni dopo dall'ultima avventura, per dar modo di crescere al figlio dei protagonisti.

Secondo quanto riferito dallo stesso regista durante un'intervista, si sarebbe trovato a fare i conti con una Rachel Weisz furiosa al telefono: "Ho ricevuto questa telefonata, era furiosa. Mi ha detto che non avrebbe mai interpretato la madre di un ventunenne. Allora le ho detto: 'Molto bene, ciao ciao'".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione de La Mummia e La Tomba dell'Imperatore Dragone. Oltretutto, sapevate che c'è un video sulla trasformazione di Brendan Fraser per The Whale?