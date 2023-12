Perché Polar Express è ritenuto un film terrificante? La polemica sul film natalizio

Polar Express, uscito nell’ormai lontano 2004, è l’esempio perfetto di come un film possa essere divisivo e ottenere pareri contrastanti su tutti i fronti. Se per molti è da considerarsi un classico del periodo natalizio, infatti, c’è una larga fetta di pubblico che lo trova pauroso, considerandolo una scelta controversa per la stagione festiva.

Dopo aver condiviso una lista dei 10 migliori film natalizi secondo IMDb, torniamo a parlare del cinema dedicato alle feste di Natale per parlare di uno dei casi più particolari del genere.

Polar Express, di Robert Zemeckis, è infatti un film animato dell’inizio del secolo che avrebbe dovuto richiamare lo spirito della festività religiosa e laica ma che, a causa di alcune scelte artistiche, risulta addirittura terrificante per una parte del pubblico che abbia avuto modo di vederlo nel corso degli anni.

Gran parte della responsabilità è dovuta al fenomeno conosciuto come Uncanny Valley, che, riferendosi alla robotica e alla somiglianza di esseri antropomorfi con i veri essere umani, studia come le sensazioni positive dovute al riconoscimento dell’essere umano virino improvvisamente verso l’inquietudine quando questa eccessiva somiglianza si scontri con l’impossibilità di essere perfetta.

Nel caso in esempio, Polar Express, utilizza un disegno e un’animazione che vogliono essere assolutamente realistiche ma che, per ovvi motivi, non riescono a ricreare una verosimiglianza così perfetta da essere capace di mettere tutti a proprio agio. Per quanto riguardi il cinema, una questione molto simile era stata notata anche nel non apprezzatissimo Final Fantasy: The Spirits Within.

Naturalmente, una sensazione di questo tipo non può che essere accentuata dal fatto che, a quasi due decenni di distanza, le tecniche d’animazione risultino in qualche modo obsolete e ancora più imperfette.

A proposito di film dedicati alle festività e non considerati adatti proprio a tutti, vi lasciamo ai migliori horror natalizi da recuperare durante questo ultimo scorcio di 2023.