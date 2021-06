Perché Pirati dei Caraibi 4 è il film più costoso di sempre? Il record di Johnny Depp

Non tutti sanno che, nonostante le super-produzioni di oggi come quelle per la saga degli Avengers o dei nuovi capitoli di Star Wars o Avatar, la palma d'oro per il film più costoso di sempre è ancora nelle mani di Pirati dei Caraibi 4, con protagonisti Johnny Depp e Penelope Cruz.

Pirati dei Caraibi 4 - titolo originale On Stranger Tides - può infatti vantare un budget di produzione spropositato pari a $ 379 milioni di dollari – con i costi totali del film saliti addirittura oltre i $410 milioni di dollari. Per quanto sorprendente possano essere per i fan della saga, forse queste cifre furono altrettanto inaspettata per la stessa Disney, che originariamente aveva immaginato un film più piccolo di quelli della trilogia originale e quindi con un budget inferiore rispetto ai suoi predecessori.

On Stranger Tides è stato girato seguendo un programma di riprese più fitto rispetto ad altri della serie, ha incluso meno effetti visivi e la produzione di Pirati dei Caraibi si mosse tra il Regno Unito e le Hawaii per sfruttare i vantaggi fiscali offerti dai due paesi per gli investimenti nel settore cinematografico. Nonostante ciò, comunque, la Disney ha raggiunto un record tutt'oggi imbattuto. Ma com'è stato possibile stabilirlo?

Innanzitutto i costi del cast e della troupe sono stati esorbitanti: gli addetti ai lavori sono stati un totale di 895, e sebbene grandi star come Orlando Bloom e Keira Knightley non abbiano preso parte al film le spese per il loro cachet sono state rimpiazzate da quelle di Penélope Cruz e Ian McShane, senza contare lo stipendio di Johnny Depp pari alla bellezza di $55 milioni dal film (che, per fortuna della tasche della Disney, fu messo insieme anche da una percentuale dei guadagni al botteghino). Inoltre il film fu anche il primo della saga ad essere girato (quasi) interamente con cineprese 3D, utilizzando un modello migliorato delle camere utilizzate per Avatar: ovviamente girare in 3D, piuttosto che convertire il film in 3D in fase di post-produzione, è un processo molto più complesso e chiaramente molto più costoso rispetto a delle riprese standard. E non aiutarono neppure le tantissime riprese girate in mare aperto, un must però per un film intitolato 'Oltre i confini del mare'.

Alla fine però l'investimento venne ampiamente ripagato poiché il film finì con l'incassare $1,045 miliardi in tutto il mondo, che lo rende il secondo miglior incasso della saga dietro a Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma ($1,066 miliardi). Per altri approfondimenti: perché Johnny Depp non farà Pirati dei Caraibi 6? Qualche giorno fa abbiamo fatto il punto della situazione.