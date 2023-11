Perché Peter Jackson rifiutò la regia di Aquaman? 'Te l'ho già detto'

Nonostante sia conosciuto soprattutto per il suo lavoro in franchise fantasy o fantastici come Il signore degli anelli e King Kong, Peter Jackson non è un grande fan dei cinecomic e la dimostrazione è il ripetuto rifiuto alla proposta di prendere il timone di un progetto del DC Extended Universe.

Si tratta di Aquaman, diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa ma inizialmente offerto ben due volte al regista della trilogia tratta dal lavoro letterario di J.R.R. Tolkien. Tuttavia, Peter Jackson ha rifiutato, in entrambi i casi, la regia del film.

Peter Jackson come Martin Scorsese? Difficile valutare il grado di ostilità del primo nei confronti dei cinecomic ma l'ex CEO di Warner Bros. Kevin Tsujihara ha ricevuto due secchi 'no', come racconta lo stesso regista:"Mi disse 'Sei un fan di Aquaman?' Dissi 'No'. Sei mesi dopo 'Peter, sei un fan di Aquaman?' Dissi 'No, Kevin, te l'ho già detto'".



Prima della nascita del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, la DC al cinema con l'Extended Universe ha riscontrato diversi problemi e probabilmente il supporto di Peter Jackson alla causa avrebbe fatto molto comodo.

Al magazine Empire, Jackson ha dichiarato:"Non sono un tipo da supereroe. Leggo Tintin... Guarda, i film sono difficili. Voglio fare solo qualcosa per cui nutro una grande passione".



A fine ottobre Peter Jackson ha compiuto 62 anni e ha dichiarato che nel periodo de Il signore degli anelli erano 'tutti molto ingenui'.