Perché il personaggio di Johnny Depp si chiama Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi?

In attesa di conoscere i primi dettagli concreti sul prossimo capitolo di Pirati dei Caraibi e sul reboot al femminile con Margot Robbiev, torniamo ad esplorare la saga d'avventura targata Disney per scoprire il significato dietro al nome del suo volto principale: Jack Sparrow.

L'origine del soprannome del personaggio di Johnny Depp viene rivelata durante un'importante scena flashback de La vendetta di Salazar, in cui il villain interpretato da Javier Bardem fa notare che il giovane pirata assomiglia ad un piccolo passero (in originale "sparrow"), dandogli dunque il nome di "Jack the Sparrow" che poi diventerà solamente "Jack Sparrow".

Per quanto riguarda il suo significato metaforico, proprio come i nomi di Will ed Elizabeth, anche il cognome di Jack ha un profondo legame con l'ornitologia: il "passero" rappresenta infatti il suo bisogno di essere libero.

In un'intervista del 2020, inoltre, lo sceneggiatore Terry Rossio ha rivelato che il nome del pirata è stato inventato da Jay Wolpert o Stuart Beattie. "Jack non è mai stato il personaggio principale della serie, è stato un personaggio secondario per tutto il tempo", aveva spiegato l'autore.



Vi ricordiamo che in questo momento non vi è nessuna traccia di un ritorno di Johnny Depp nei futuri film della saga Disney, soprattutto alla luce dei recenti problemi legali che lo hanno portato ad essere allontanato dal franchise di Animali Fantastici. Nel frattempo, in ogni caso, l'attore ha rivelato di non sentire la mancanza di Pirati dei Caraibi.