Ecco perché alcuni personaggi di Breaking Bad non sono apparsi in El Camino

Nessun fan di Breaking Bad è rimasto indifferente davanti ad El Camino: il film sul destino di Jesse Pinkman ha diviso in maniera abbastanza netta la fanbase tra soddisfatti e detrattori, tutti però accomunati dal chiedersi come mai non ci sia stato concesso di incontrare un ultima volta alcuni dei personaggi principali dello show.

Se, lungo la fuga di Jesse verso la sua nuova vita, abbiamo infatti incontrato un bel po' di vecchie conoscenze (sia nel presente, come Badger, Skinni Pete o Ed, che tramite flashback come Walt, Mike e Jane) in tanti sono rimasti tagliati fuori. Perché, quindi, non concedere un minimo di minutaggio a Skyler e Marie? Era proprio impossibile inserire un flashback che coinvolgesse anche Gus Fring?

La risposta ci viene fornita dallo stesso Vince Gilligan: "Prima di tutto avevo voglia anch'io di sapere cosa fosse accaduto a Skyler e Walter Jr. e Marie. Solo che davvero non avevo idea di come inserirli. Se avessero visto Jesse avrebbero immediatamente chiamato la polizia. E non li avrei biasimati per questo. Ma certamente non volevate che questo accadesse. Non riuscivo ad immaginare un modo credibile di farli interagire. Di certo non l'avrebbero aiutato a fuggire" ha dichiarato con molta onestà il regista. Meglio tagliare qualcosa, insomma, che cercare di forzarne l'inserimento. Lo stesso discorso riguarda ovviamente anche Gus: "Ricordo di aver pensato, durante la scrittura, 'Sarebbe bello rivedere Giancarlo Esposito. C'è modo di inserire un flashback con Gus?' Ma anche in questo caso non avevo idea di come fare. Sei tu che vai dove ti porta la storia. Come per Skyler, Marie e Walter Jr. ho provato davvero in tutti i modi ad inserirlo nel film, anche perché amo quegli attori. Ma ad un certo punto non sembrava più la storia di Jesse. Come dice Bill Faulkner: 'Alla fine devi uccidere i tuoi cari'" ha concluso Gilligan.

El Camino, comunque, ha ancora qualcosa da dire: nella versione Blu-ray del film, infatti, saranno incluse anche alcune scene inedite. Il film di Breaking Bad ha registrato un successo a dir poco straordinario, tanto da poter battere gli incassi di Joker se venisse distribuito in sala.