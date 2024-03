Perché tutti parlano di Spider-Man 4 di Tobey Maguire? Gli ultimi rumor sul film

Perché tutti parlano di Spider-Man 4 di Tobey Maguire? Negli ultimi giorni la febbre per il mitologico film di Sam Raimi è tornata a salire improvvisamente, e i motivi sono diversi.

Il primo è che, proprio in questi giorni, si è 'festeggiato' il 15esimo anniversario dell'annuncio originale di Spider-Man 4, che Sony Pictures svelava il 12 marzo 2009 fissando una data d'uscita per il 6 maggio 2011, anno in cui nei cinema di tutto il mondo - pensate un po' di che 'epoca' stiamo parlando - arrivavano Thor e Captain America: Il primo vendicatore, il quarto e il quinto film del MCU.

Il secondo motivo è che, nelle ultime settimane, i rumor su un possibile revival di Spider-Man 4 sono tornati a farsi sentire: fin dal successo globale di Spider-Man: No Way Home, che nel 2021 è diventato il settimo miglior incasso nella storia del cinema con un totale di 1,9 miliardi di dollari nel pieno della pandemia, i fan hanno spinto per un nuovo ritorno di Tobey Maguire nel ruolo di Spider-Man per un film stand-alone, cosa che secondo Thomas Haden Church, interprete di Uomo Sabbia, avverrà prossimamente. Sempre in questi giorni anche Sam Raimi ha aperto a Spider-Man 4, poco dopo che l'attrice Kristen Dunst si era detta pronta a tornare nei panni di Mary Jane in una nuova intervista promozionale.

Inoltre, Sony e Marvel stanno studiando la soluzione migliore per Spider-Man 4 con Tom Holland, che potrebbe includere già il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield prima del mega-crossover Avengers: Secret Wars. A proposito del film conclusivo della Saga del Multiverso, tra l'altro, secondo i rumor Hugh Jackman ha accettato il ruolo di protagonista proprio per lavorare con Tobey Maguire nei panni di Spider-Man e con Robert Downey Jr, che stando alle indiscrezioni tornerà come Iron Man.

Insomma, le voci sul ritorno di Spider-Man di Tobey Maguire arrivano da più parti, e con grandissima insistenza: resta da vedere se si concretizzeranno davvero con un annuncio ufficiale.

