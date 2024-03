Perché tutti stanno parlando della controversia tra Sacha Baron Cohen e Rebel Wilson?

Nel caso vi foste imbattuti in qualche aggiornamento sulla faida tra Rebel Wilson e Sacha Baron Cohen e non abbiate gli elementi per esprimere un giudizio sulla questione, in questo articolo vi raccontiamo come sono andate esattamente le cose tra i due.

Tutto è iniziato con la promozione da parte di Rebel Wilson del libro di memorie "Rebel Rising" (uscirà nelle librerie a inizio aprile), in cui l'attrice ripercorre alcuni tra i momenti più salienti della sua carriera. In un passaggio, l'autrice parla di un misterioso collega, definendolo (senza troppi giri di parole) "gigantesco st*****". Molti si sono interrogati sull'identità di questo personaggio, finché la stessa Rebel Wilson non ha fugato ogni dubbio, rivelandone il nome in una serie di instagram stories al vetriolo: sì, stava parlando di Sacha Baron Cohen. Il perché di questa rivelazione è presto detto: secondo la diretta interessata, l'attore di Borat avrebbe tentato in tutti i modi di censurare il capitolo "incriminato" e lei, non volendo sottostare a tali pressioni, avrebbe così scelto di dire apertamente la verità. La risposta dell'attore non è tardata ad arrivare: Sacha Baron Cohen ha negato tutte le accuse.

Ma come si sono conosciuti, effettivamente, i protagonisti di questa vicenda? I due recitarono insieme nel film Grimsby - Attenti a quell'altro (2016): in quella circostanza l'attore aveva insistito, a più riprese, per coinvolgere la collega in una scena di nudo, sempre rifiutata dalla co-protagonista, nonostante le insistenze fuori luogo di Cohen. Si tratta di un episodio narrato proprio da Rebel Wilson nel 2014 nel corso di un'ospitata radiofonica: l'atmosfera ridanciana che, all'epoca, accompagnò questo racconto viene a questo punto meno, inducendoci a vedere il tutto da una prospettiva completamente diversa.