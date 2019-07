Perché non abbiamo visto altre scene extra in Avengers: Endgame?

Le scene inedite inserite durante la nuova versione di Avengers: Endgame trasmessa nei cinema durante il cosiddetto Bring Back event sono state sicuramente la benzina che più di tutto ha messo in moto il pubblico, facendolo tornare in sala a dare il proprio contributo perché il film superasse gli incassi di Avatar.

Qualcuno, però, si è chiesto perché le nuove scene si siano fermate lì e non siano stati aggiunti altri spezzoni tagliati dalla prima versione del film. La risposta arriva dagli stessi Russo Brothers: "Abbiamo inserito più o meno tutto ciò che abbiamo girato in questo film" ha spiegato Joe Russo, supportato dal fratello Anthony: "Ci piace lo storytelling asciutto, teso, propulsivo. Ci piacciono film che siano densi in ciò che ti offrono momento dopo momento, così che quando li riguardi ci sia sempre qualcosa da continuare a masticare. Quindi proviamo sempre a strutturare i nostri film in modo che siano molto tesi, e queste sono tre ore davvero tese!"

Questioni di ritmo, dunque: i Russo volevano un film che non rallentasse mai e mantenere alta la soglia di adrenalina per ben tre ore non dev'essere stata un'impresa da poco, per cui ben venga qualche sacrificio. Di sacrifici ne sa qualcosa Thanos, come abbiamo visto durante la scena su Vormir: proprio il Titano Pazzo è stato vittima di alcuni tagli nel suo minutaggio, come spiegato recentemente dagli stessi Russo.

Il Bring Back event, comunque, sembra funzionare alla grande: gli incassi di Avengers: Endgame continuano inesorabilmente a lievitare, indipendentemente da quante scene tagliate siano presenti nella riedizione.