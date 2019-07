Ecco perché non abbiamo visto il funerale di un personaggio in Endgame

Ne abbiamo versate di lacrime durante Avengers: Endgame, tra personaggi che si sono sacrificati con eroismo per salvare i loro amici e l'universo intero ed altri che ci hanno salutati in maniera meno drammatica.

Tra i primi non tutti, però, hanno ricevuto gli stessi onori. Se al funerale di Tony Stark è stato dedicato ampio spazio durante le sequenze finali del film, infatti, il sacrificio di qualcun'altro è passato in sordina. Parliamo di Black Widow: la povera Natasha, sacrificatasi su Vormir per permettere a Clint Barton di recuperare la Gemma dell'Anima, a differenza di Iron Man non ha ricevuto esequie on screen.

Una cosa che ha fatto storcere il naso a qualche fan, ma che è stata piegata dai registi Joe ed Anthony Russo: "Beh, Natasha ha un altro film in arrivo, Tony no. Quando hai da portare avanti tre ore di film e hai così tanta roba da mostrare devi pensare a chi avrà ancora un altro film dedicato e chi no. Certe questioni possono sempre essere chiuse nel prossimo film. [...] Inoltre Tony ha un funerale, Natasha no. In parte è anche perché Tony era un personaggio pubblico, lei è stata un po' nascosta per tutto il tempo. Non sarebbe stato così coerente con il personaggio darle un funerale pubblico" hanno spiegato i due registi.

La risposta dei Russo lascia comunque intendere che la questione potrebbe trovare spazio nel prossimo Black Widow: sarà vero? Il funerale di Natasha non è comunque l'unica scena non mostrata per questioni di minutaggio: da Endgame sono state tagliati anche un viaggio on the road con Wanda e Rocket e la reunion tra Thor e Jane.