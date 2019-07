Perché non ci saranno gli Avengers nella Fase 4 del MCU? Lo spiega Kevin Feige

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è stata finalmente svelata e tra i tanti annunci spicca l'assenza di un grande evento crossover come un film sugli Avengers, che in passato ha sempre accompagnato ogni singola fase della saga.

Nonostante i vari rumor sui New Avengers, Dark Avengers e Young Avengers, la Marvel si è presentata sul palco del Comic-Con con solo film e serie tv stand-alone o piccoli team-up come The Falcon and The Winter Soldier e la presenza di Scarlet in Doctor Strange in the Mouth of Madness.

Intervistato da IGN, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha spiegato i motivi di questa decisione: "Quest'anno c'è stato un film che si chiama Avengers: Endgame, e come avete visto è una vera e propria fine per quei personaggi. Perciò la fase 4 riguarderà nuovi inizi, imparare cose nuove sui personaggi che già pensiamo di conoscere come Black Widow."

"Incontreremo nuovi personaggi incredibili come Gli Eterni e Shang-Chi; intraprenderemo nuove avventure con Doctor Strange e Thor; e vi prometto che le serie Disney+ saranno spettacolari e qualcosa di totalmente inaspettato."

Ricordiamo comunque che i Marvel Studios hanno già piazzato 3 date di uscita ufficiali per il 2022, di cui una il 6 maggio, e in attesa di sapere quando arriveranno i vari Blade, Captain Marvel 2, Black Panther 2 e tutti i film di cui è stato annunciato lo sviluppo possiamo aspettarci anche l'arrivo di un nuovo film evento.

Qui potete trovare tutti gli annunci ufficiali della Fase 4 del MCU.