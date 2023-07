Perché Nolan ha fatto Batman Begins? Le origini del film con Christian Bale

Christopher Nolan ha ridefinito un genere e lo stesso supereroe con Batman Begins. Un film capace di dare una ventata di aria fresca ai cinecomic e renderli più realistici e ancorati alla realtà. Ma perché Christopher Nolan aveva deciso di fare il film?

Nolan arrivava da successi di critica come Insomnia e soprattutto Memento. Film che in quel periodo gli avevano dato spazio di manovra e un capitale artistico da spendere a Hollywood. E lui stesso era convinto di poter raccontare una storia diversa per Batman.

Anzi, di poterne raccontare una: quella delle origini. Infatti al cinema non si era ancora vista una origin story definita per l'Uomo Pipistrello. Era proprio da questo che Nolan voleva partire per raccontare il suo Batman. Senza dimenticare però una parte per lui cruciale del film: il realismo.

Batman Begins doveva infatti essere il più realistico possibile, sempre tenendo conto che si parlava di un miliardario che decideva di combattere il crimine vestito da pipistrello. Nolan però era estremamente interessato a scandagliare la psicologia di Batman e di Bruce Wayne, per quello voleva che il film si allontanasse molto dai contorni fumettistici che il personaggio ha sempre avuto al cinema.

Tra l'altro prima di Nolan la scelta dietro la macchina da presa era Darren Aronofsky, regista di tutt'altro tipo. Aronofsky voleva infatti girare un film vietato ai minori di diciotto anni e basarlo su Batman: Anno Uno. Solo che così facendo la Warner avrebbe perso una fetta importante di pubblico. Nolan invece si è immaginato un film che il sé stesso undicenne avrebbe voluto (e ovviamente potuto) vedere al cinema, trovando quindi un accordo con gli studios.

Tra l'altro è stato proprio Nolan a convincere la Warner a ingaggiare Cillian Murphy, che è diventato poi un feticcio del regista e ha lavorato con lui su tante pellicole. Fino a ottenere il ruolo da protagonista nell'attesissimo Oppenheimer: anche se lo stesso Cillian Murphy ha disertato la cena di Oppenheimer.

