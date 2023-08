Perché il nipote di Oppenheimer ha criticato il film di Nolan? Ecco la scena che ha odiato

Il nipote del vero Oppenheimer ha visto Oppenheimer di Christopher Nolan e ha ammesso di aver amato particolarmente il film e l'interpretazione di Cillian Murphy. Tuttavia, c'è una scena che lo ha fatto davvero arrabbiare.

Il film, la cui sceneggiatura non originale firmata da Nolan è basata sulla biografia scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin e vincitrice del Premio Pulitzer nel 2006, il libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', nei primi minuti include una scena che mostra Oppenheimer avvelenare la mela di un suo professore universitario con lo scopo intenzionale di ucciderlo, salvo poi rimediare al proprio errore buttando via il frutto prima che qualcuno possa addentarlo.

Tuttavia secondo Charles Oppenheimer, nipote dello scienziato 'padre' della bomba atomica, questa scena è totalmente inventata e non esiste alcuna prova a sostenerla. Commentando la cosa durante un'intervista con il Time, ha dichiarato: "Quando ho visto, in questi giorni, mi sono ritrovato ad accettarlo e l'ho apprezzato davvero. Sono stato molto felice delle reazioni che mi ha suscitato, non me l'aspettavo. Anche se ci sono alcune parti che non ritengo accurate, sebbene nessuna di queste sia imputabile a Nolan dato che erano già nel libro. La parte che mi piace di meno è il riferimento alla mela avvelenata, che infatti si trova già nel libro American Prometheus. Se leggi American Prometheus con sufficiente attenzione, gli autori dicono: 'Non sappiamo davvero se sia successo'. Non risulta che Oppenheimer abbia mai tentato di uccidere qualcuno con una mela avvenelata. Questa è un'accusa davvero seria, e bisogna precisare che questo fatto non può essere considerato vero."

Come vi abbiamo illustrato nel nostro articolo dedicato alla spiegazione del finale di Oppenheimer, l'uso che Nolan fa del colore e del bianco e nero all'interno del film giustifica in un certo senso l'inclusione di questa scena riferita dal libro originale.