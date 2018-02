Perché Nintendo ha scelto la Illumination per Super Mario Bros.?

Come anticipato nel 2017 - e poi confermato giorni fa - arriverà ufficialmente il film d'animazione dedicato al personaggio di Super Mario Bros. . Il popolare personaggio deidebutterà in un film animato sviluppato dainsieme alla

In molti, in questi giorni, si sono chiesti come mai la Nintendo abbia deciso di affidare proprio alla Illumination (dietro a successi commerciali come la saga di Cattivissimo Me) lo sviluppo della pellicola dedicata a Super Mario Bros.

La risposta è arrivata da parte di Shigeru Miyamoto, in un'intervista di Bleeding Cool, il quale ha spiegato: "Quando ho parlato con Chris [Meledandri di Illumination, nb.] mi ha detto che aveva letto un bel po' di interviste con me e ha sentito che avevamo un approccio molto simile alla creazione. Parlando delle nostre similitudini, abbiamo deciso che forse avremmo dovuto fare qualche collaborazione".

Questa pellicola sarà, per l'appunto, Super Mario Bros., che sarà prodotto da Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, e da Shigeru Miyamoto della Nintendo. La pellicola sarà co-finanziata dalla Universal Pictures che la distribuirà in tutto il mondo. Una pellicola in live-action su Super Mario è stata prodotta nel lontano 1993 e fu un flop. Nel cast contava Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, Samantha Mathis, Fisher Stevens, Fiona Shaw e Richard Edson. Assunse uno status di cult con il tempo.