Perché Nick Fury non è presente nella battaglia finale di Avengers: Endgame?

Una delle scene più amate di Avengers: Endgame dai fan e dal pubblico generalista è, sicuramente, quella denominata 'Avengers Assemble', in cui tutti gli eroi del Marvel Cinematic Universe si riuniscono per fronteggiare la minaccia di Thanos.

In questi giorni, gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely stanno tornando a parlare della pellicola, svelando scene tagliate (come quella con Captain America e la sua testa mozzata) e idee scartate a priori (come una reunion tra Jane Foster e Thor).

Ma tra tutte queste rivelazioni, i due hanno anche parlato del personaggio di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, assente dalla battaglia finale della pellicola e presente soltanto al funerale di Tony Stark. Come mai non è stato incluso nella mega-battaglia contro Thanos? "Non credo abbiamo mai pensato di includerlo" hanno affermato i due "Perché avevamo tanti eroi in quella battaglia finale, con cosi tanti poteri, e abbiamo pensato che includere un personaggio come Nick Fury, che è un combattente con una pistola semplice... non avrebbe giovato a suo favore, ecco...".

I fan della Marvel hanno potuto apprezzare Fury, però, in altre due pellicole quest'anno: sia in Captain Marvel, dove lo abbiamo visto da giovane negli anni '90, e nel recente Spider-Man: Far From Home.