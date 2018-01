Perché New Mutants è stato posticipato di un anno? Ecco gli ultimi rumor!

Una delle notizie piùdi quest'oggi - oltre al posticipo a giugno 2019 die l'anticipo di- è stato il posticipo di più di un anno dalla release cinematografica sui New Mutants che, da aprile 2018, ora arriverà a febbraio 2019.

Secondo la versione fornita dal The Hollywood Reporter, "la Fox non voleva avere due titoli Marvel al cinema nello stesso periodo, visto che Deadpool 2 e New Mutants sarebbe arrivato, in alcuni mercati internazionali, uno a distanza breve dall'altro" ma Jeff Sneider di The Tracking Board svela un altro rumor.

Sneider afferma che "i test screening di New Mutants sono andati bene ma non benissimo, e lo studio ha deciso di spingere l'acceleratore sugli elementi horror e aumentare gli spaventi in seguito ai successi di Get Out e di It lo scorso anno".

Infatti, secondo queste voci di corridoio, sebbene sia stato pubblicizzato come un horror, New Mutants non è mai spaventoso quanto promette, una cosa che ha lasciato perplesso il pubblico test e che ha portato lo studio ad aggiungere ancora più spaventi ed elementi da film di paura al cinefumetto di Josh Boone.

Questo rumor sembra sia stato confermato da The Wrap che rimarca la volontà della Fox di rendere ancora più spaventoso il film.

Vi terremo aggiornati.