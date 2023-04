Perché Michael Jordan non compare in Air, il film di Ben Affleck su Michael Jordan?

Il nuovo film di Ben Affleck Air è ora al cinema per raccontare la storia di come la Nike, che negli anni '80 era in piena crisi, riuscì ad accaparrarsi Michael Jordan, allora una promessa giovanile tra le tante ma destinato ben presto a cambiare per sempre l'NBA e lo sport mondiale.

Nel film però, curiosamente, Michael Jordan non appare mai: o meglio, il vero Michael Jordan lo si può vedere tramite entusiasmanti firmati d'archivio sapientemente montati durante alcune delle fasi più salienti della narrazione, ma il giovane attore che lo interpreta (Damian Young) non viene mai inquadrato frontalmente da Ben Affleck, la cui cinepresa trova sempre un pretesto per lasciarlo defilato nell'immagine. Chiaramente non si tratta di una svista, ma una decisione artistica precisa dell'autore, pensata per far risaltare la grandezza di Michael Jordan nell'inconscio dello spettatore.

"Jordan è troppo grande per metterlo nel film", ha infatti dichiarato Ben Affleck a The Hollywood Reporter in una recente intervista promozionale. "Lui esiste al di sopra della nostra storia e tutt'intorno ad essa. Ma se avessimo mostrato il volto dell'attore che lo interpreta, se avessimo detto al pubblico: 'Eccolo, questo ragazzo è il giovane Michael Jordan', beh, nessuno ci avrebbe creduto. Perché sarebbe stato falso. Solo Michael Jordan è Michael Jordan. Al contrario, ho pensato che se il pubblico avesse portato nel film tutto ciò che pensava e ricordava di Michael, allora il film avrebbe funzionato meglio."

Una grande idea di cinema che non fa che coinvolgere ulteriormente lo spettatore, e che è stata apprezzata dalla critica e dal pubblico. Non a caso, dagli USA già si parla di Air come possibile primo contendente degli Oscar 2024.