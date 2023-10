Perché Marvel ha fatto la versione a colori di Licantropus? Parla Michael Giacchino

Licantropus è tornato su Disney+ in un’edizione a colori. La sorpresa ha colpito molto i fan, e il regista Michael Giacchino ha rilasciato un’intervista in cui ha approfondito questa decisione.

Giacchino, compositore premio Oscar per la colonna sonora di "Up", lanciatosi di recente nella regia, ha dichiarato a Marvel.com:

“Abbiamo iniziato a fare dei test e ci siamo detti: "È fantastico". Un anno fa volevamo fare questo e condividerlo. Abbiamo pensato che dopo un anno che la gente l'ha visto, sarebbe stato divertente reintrodurlo in un altro modo, in un'altra versione di ciò che è veramente l'horror, cioè in quei vecchi film che ho amato crescendo, come i film horror della Hammer, che avevano questi colori saturi e un'illuminazione spoglia.”

Il regista ha ammesso di avere avuto in mente una versione a colori dell’opera fin dall’inizio, per far vivere allo spettatore la pellicola in due maniere diverse:

“Quando l'abbiamo girato, abbiamo cercato di - almeno nella mia testa, ho sempre saputo che il bianco e nero era in primo luogo, la prima versione che avremmo fatto. Ma ho anche tenuto d'occhio quello che stavamo facendo a colori, nella speranza che, se avessimo fatto una versione a colori, sarebbe stato divertente. Quindi penso che sia solo un modo simpatico e divertente di reintrodurre il film, una maniera diversa di far vivere allo spettatore l'esperienza di Werewolf By Night (Licantropus).”

Giacchino ha poi scherzato su delle ipotetiche versioni future del film: “3D! Sì! Sì, faremo la versione del film degli anni '50 in cui c'era solo il 3D, Sì, forse. Non lo so... Sarebbe fantastico. Mi piacerebbe.”

Il film, pur essendo l’esordio del regista/compositore, è stato ben recepito da critica (qui potete trovare la nostra recensione di Licantropus) e pubblico.