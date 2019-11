Ecco perché i Marvel Studios non hanno realizzato un Iron Man 4

Nel corso di una recente intervista con Vanity Fair, Christopher Markus e Stephen McFeely hanno discusso il perché i Marvel Studios non abbiano mai prodotto un Iron Man 4 per continuare la saga stand-alone con Robert Downey Jr..

“Che ti piacciano tutti e 24 i film, ciò che la Marvel ha costruito gli ha permesso di fare cose come un film con un procione e un albero, giusto?" ha detto McFeely. "Se fosse stato un altro studio a fare questi film, avreste avuto Iron Man 4. Ma loro decisero: 'No, proveremo a giocarci le nostre chance con tutti questi altri personaggi.' In pratica hanno issato una bandiera e detto: 'Finiremo qualcosa e toglieremo alcuni personaggi dall'equazione'. E' una cosa molto audace, e a livello egoistico devo dire che è stato grandioso per noi come sceneggiatori."

Markus ha aggiunto: "Una storia ha bisogno di una fine, oppure alla lunga perde di significato. La fine è ciò che cementa la cosa, bisogna cucirla insieme e portarla verso un crescendo, e sì, eliminare i personaggi dall'equazione, concludere i loro archi. Se Tony fosse sopravvissuto ad Endgame per tornare in un eventuale Iron Man 4, per lui ci sarebbe stato un film di troppo."

